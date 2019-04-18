Из-за холодов вода в Вятке перестала прибывать
Из-за низкой температуры воздуха, которая главенствует на этой неделе, вода в Вятке перестала так быстро подниматься. За прошедшие сутки прирост составил лишь семь сантиметров, в то время как в прошлые дни он был 40-60 сантиметров. Об этом сообщили в администрации города Кирова.
- Снижение темпов половодья связано с тем, что несколько дней в Кирове держалась низкая температура, ночью доходившая до минусовых значений, - пояснили специалисты. - Как только воздух прогреется, вода в реке снова начнет активно подниматься.
На сегодняшний день Вятка «выросла» на 108 сантиметров от нулевого поста. По прогнозам специалистов, в этом году максимальный прирост воды в реке составит 410-510 сантиметров.
Отметим, что городские службы, несмотря на малую вероятность чрезвычайных ситуаций, уже готовятся к различным сценариям развития весеннего паводка.
ИСТОЧНИК KP.RU