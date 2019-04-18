Из-за холодов вода в Вятке перестала прибывать

СЕГОДНЯ 10:10 2019-04-18T10:55:49+03:00

За прошедшие сутки река поднялась всего на семь сантиметров

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Из-за низкой температуры воздуха, которая главенствует на этой неделе, вода в Вятке перестала так быстро подниматься. За прошедшие сутки прирост составил лишь семь сантиметров, в то время как в прошлые дни он был 40-60 сантиметров. Об этом сообщили в администрации города Кирова.

- Снижение темпов половодья связано с тем, что несколько дней в Кирове держалась низкая температура, ночью доходившая до минусовых значений, - пояснили специалисты. - Как только воздух прогреется, вода в реке снова начнет активно подниматься.

На сегодняшний день Вятка «выросла» на 108 сантиметров от нулевого поста. По прогнозам специалистов, в этом году максимальный прирост воды в реке составит 410-510 сантиметров.

Отметим, что городские службы, несмотря на малую вероятность чрезвычайных ситуаций, уже готовятся к различным сценариям развития весеннего паводка.

ИСТОЧНИК KP.RU