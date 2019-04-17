В Кирове гражданин Узбекистана продавал подросткам запрещенные вещества

СЕГОДНЯ 20:53 2019-04-17T20:53:35+03:00

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В Кирове сотрудники полиции задержали мужчину, продававшего кировчанам запрещенные вещества. Гражданина Узбекистана поймали как раз во время очередной встречи с покупателями. Об этом сообщили в сюжете программы «Место происшествия».

Мужчина продавал свой «товар» на улице Милицейской. В его жилище полицейские обнаружили более пяти килограммов запрещенной продукции. Как говорят очевидцы, гражданин Узбекистана продавал вещества не только взрослым, но и школьникам. Однако сам мужчина это отрицал.

Напомним, что 10 апреля в Кирове задержали покупателей наркотиков. Мужчины искали «закладки» в гаражном кооперативе одного из районов города.

ИСТОЧНИК KP.RU