Кировские парки и скверы обработают химикатами против клещей

СЕГОДНЯ 18:20 2019-04-17T18:20:56+03:00

На зеленые насаждения и газоны распылят химический состав. Фото: администрация города Кирова

на мероприятия потратят 620 тысяч рублей

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С 1 мая в Кирове подрядчики начнут бороться с клещами. Планируется обработать парки скверы, бульвары и набережные города.

- Специалисты будут учитывать погодные условия, - уточнили в администрации города Кирова. - На обработку из городского бюджета выделено порядка 620 тысяч рублей.

В список объектов, на которые подрядчики выйдут в первую очередь, вошли:

Парки: имени Кирова, Кочуровский, Победы, Александровский, Гагаринский, Заречный, Аполло, Щельпяковский, Чепиковский, ЛПК (в Нововятском районе);

Бульвары: по улицам Ломоносова, Калинина, Северной набережной, Октябрьскому проспекту;

Скверы: 60 лет СССР, Трудовой Славы (на перекрестке улиц Профсоюзной и Карла Маркса), в районе дома культуры «Россия»;

Кроме того, с клещами будут бороться на территориях кладбищ и в других озелененных частях города.

Второй этап обработки начнется с 1 июня.

ИСТОЧНИК KP.RU