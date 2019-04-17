Кировские парки и скверы обработают химикатами против клещей
С 1 мая в Кирове подрядчики начнут бороться с клещами. Планируется обработать парки скверы, бульвары и набережные города.
- Специалисты будут учитывать погодные условия, - уточнили в администрации города Кирова. - На обработку из городского бюджета выделено порядка 620 тысяч рублей.
В список объектов, на которые подрядчики выйдут в первую очередь, вошли:
Парки: имени Кирова, Кочуровский, Победы, Александровский, Гагаринский, Заречный, Аполло, Щельпяковский, Чепиковский, ЛПК (в Нововятском районе);
Бульвары: по улицам Ломоносова, Калинина, Северной набережной, Октябрьскому проспекту;
Скверы: 60 лет СССР, Трудовой Славы (на перекрестке улиц Профсоюзной и Карла Маркса), в районе дома культуры «Россия»;
Кроме того, с клещами будут бороться на территориях кладбищ и в других озелененных частях города.
Второй этап обработки начнется с 1 июня.
ИСТОЧНИК KP.RU