2019-04-17T17:33:31+03:00
Общество

В Кировской области расселят 360 аварийных домов до 2025 года

На этот проект потратят порядка 4,22 миллиарда рублей
Евгений ДЕМИХОВ
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Жильцам вместо старых домов предоставят жилье в новостройках. Фото: пресс-служба правительства Кировской областиЖильцам вместо старых домов предоставят жилье в новостройках. Фото: пресс-служба правительства Кировской области
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120 тысяч квадратных метров жилых площадей в регионе должны расселить за шесть лет. Жители 360 домов Кировской области должны переехать из аварийного жилья в другие дома, подходящие для жизни.

- Необходимо держать на жестком контроле сроки строительных работ в рамках программы и качество предоставляемого жилья переселенцам, - подчеркнули в правительстве Кировской области. - При слаженной и четкой работе за это время будет возведено необходимое количество качественных домов.

На реализацию этого проекта выделят 4,22 миллиарда рублей. 99% из них (4,17 миллиарда) - средства Фонда содействия реформированию ЖКХ.

ИСТОЧНИК KP.RU

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