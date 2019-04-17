Пьяный кировчанин на трассе Кострома - Пермь перевернулся на внедорожнике

СЕГОДНЯ 15:47 2019-04-17T16:29:55+03:00

Судя по фото, водитель потерял много крови. Фото: УГИБДД УМВД России по Кировской области

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52-летний мужчина не справился с управлением своего авто и опрокинулся. ДТП произошло 16 апреля 2019 года, в 18.45 часов, на 646-м километре трассы Кострома - Шарья - Киров - Пермь.

- По предварительным данным водитель автомобиля «Ниссан Патрол» был пьян, - сообщили в УГИБДД УМВД России по Кировской области. - В результате происшествия он получил травмы. Водителю понадобилась госпитализация.

Пока нет информации о тяжести травм мужчины. Однако известно, что водитель потерял большое количество крови из-за ранений.

В Госавтоинспекции напоминают, что за управление в пьяном виде грозит штраф до 30 тысяч рублей, а также лишение водительских прав на два года. За повторное аналогичное правонарушение или отказ от медицинского освидетельствования могут уже привлечь к уголовной ответственности.

ИСТОЧНИК KP.RU