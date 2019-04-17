Новый рекорд книги Гиннеса: 8-летний мальчик из Советска 520 раз выжал штангу в десять килограммов

СЕГОДНЯ 15:33 2019-04-17T16:36:35+03:00

Влад за один подход может отжать от груди десятикилограммовую штангу 520 раз. Фото: oblsport43.ru

Влад Черепанов зафиксирует свое достижение в августе в «Артеке»

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Влад Черепанов - восьмилетний рекордсмен-штангист из города Советска Кировской области. Его рекорд - 5 тонн 200 килограммов за один подход. В прошлом году на турнире по силовым видам спорта мальчик за один раз выжал штангу весом в десять килограммов 520 раз. А в этом году он провел собственный мастер-класс в столице в рамках Московского международного салона образования-2019. Об этом сообщили в Министерстве спорта и молодежной политики Кировской области.

Несмотря на ограничения по здоровью, Влад может соревноваться наравне со взрослыми. Фото: oblsport43.ru

- Юноша - воспитанник школы-интерната города Советска Кировской области, - пояснили в пресс-службе. - Несмотря на ограниченные возможности, мальчик выступает наравне со здоровыми спортсменами, показывает высокие результаты, подает пример мужества, стойкости и воли к победе.

На ММСО-2019 Влад отправился вместе со своими педагогами: учителем физкультуры Еленой Целищевой и педагогом допобразования детского спортивного клуба «Грин» Владимиром Решетниковым.

Рекордсмена сопровождали его наставники: учитель физкультуры и педагог дополнительного образования. Фото: oblsport43.ru

- Руководство детского лагеря «Артек» пригласило Влада на августовскую смену, - рассказала Елена Целищева. - Там Влад не только сможет отдохнуть и набраться сил на новый учебный год, но и зафиксирует свое достижение в книге рекордов Гиннеса.

ИСТОЧНИК KP.RU