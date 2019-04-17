2019-04-17T14:19:49+03:00
Происшествия

Воспитанников Кирово-Чепецкого интерната осудили за изнасилование сверстницы

Сотрудники учреждения скрывали произошедшее от правоохранительных органов
Елизавета Захарова
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Девочка несколько дней скрывала, что ее изнасиловали, но после обратилась в полициюДевочка несколько дней скрывала, что ее изнасиловали, но после обратилась в полициюФото: Евгения ГУСЕВА
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В Кирово-Чепецке перед судом предстали два воспитанника местной школы-интерната. 16-летние парни изнасиловали свою сверстницу. Одного отправили в воспитательную колонию, второго - в медицинский центр на лечение. Об этом сообщили в кировском следственном комитете.

В сентябре 2018 года юноши гуляли по улице вблизи интерната. Увидев свою сверстницу, воспитанницу школы, они изнасиловали ее. После случившегося девочка сразу же рассказала обо всем воспитателю, тот - директору. Однако взрослые решили ничего не предпринимать и скрыть инцидент, дабы не лишиться премии. Директор всячески уговаривал пострадавшую промолчать. Девочка сначала послушалась, но через пару дней все-таки обратилась в полицию.

В суде на основе всех собранных доказательств подросткам вынесли приговор по ст. 131 УК РФ «Изнасилование» и 132 УК РФ «Действия сексуального характера».

Один отправится на четыре с половиной года в воспитательную колонию, второй - в медицинский центр. Ему назначили принудительное лечение, так как в момент преступления подросток был в состоянии невменяемости.

Воспитательница интерната за укрывательство особо тяжкого преступления заплатит штраф. В отношении директора возбудили уголовное дело еще в феврале этого года. Мужчину судили по ч. 1 ст. 285 УК РФ «Злоупотребление должностными полномочиями», оно уже передано в суд.

Приговор не вступил в законную силу.

ИСТОЧНИК KP.RU

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