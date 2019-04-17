Во время ссоры с бабушкой пьяный чепчанин хотел раздавить ее голову и убить

СЕГОДНЯ 12:50 2019-04-17T14:14:46+03:00

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Разговор с внуком для пожилой чепчанки едва не закончился смертью. Пьяный молодой человек, разозлившись, схватил за уши бабушку и начал ее избивать, а после и вовсе угрожал убить. За этого мужчина отправится на пять месяцев в колонию строгого режима.

Все произошло 10 декабря 2018 года. Будучи пьяным, 27-летний чепчанин поссорился со своей бабушкой и, когда та сидела на кровати, схватил ее обеими руками за уши, ударил один раз головой о дверь, после чего начал сдавливать ее голову. Женщина начала кричать. Тогда внук схватил нож и ударил им бабушку в висок.

Как позже пояснила полиции потерпевшая, когда ее избивал внук, она думала, что умрет, что он просто забьет ее до смерти.

Несмотря на то что чепчанин избил свою бабушку в то время, когда его судимость за предыдущее преступление еще не была снята, и что он был судим за тяжкие преступления, его приговорили к пяти месяцем лишения свободы в колонии строгого режима. Приговор в законную силу не вступил.

ИСТОЧНИК KP.RU