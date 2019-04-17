Кировчанин украл с прилавка магазина нож за 2500 рублей

СЕГОДНЯ 12:04 2019-04-17T14:08:58+03:00

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В Кирове задержали вора, укравшего из магазина оружия нож стоимостью 2500 рублей. Об этом сообщили в пресс-службе УМВД России по Кировской области.

35-летний мужчина пришел в магазин на улице Упита, увидел, что на прилавке лежит нож. Дождавшись подходящего момента, взял его и спокойно ушел из торгового зала. Сотрудники магазина сразу не заметили пропажу. Однако когда служба безопасности просматривала камеры видеонаблюдения, то увидела, что неизвестный вынес из магазина дорогостоящий нож.

На место происшествия сразу же прибыли сотрудники полиции, они составили ориентировку на преступника и разослали ее всем постам. Вскоре после этого отряд вневедомственной охраны Росгвардии, патрулирующий город, заметил на улице мужчину, по приметам похожего на разыскиваемого вора.

Кировчанина задержали и доставили в полицию. Мужчина признался: это он украл нож. Похищенный товар был изъят. В отношении молодого человека возбуждено уголовное дело по ст. 158 «Кража». Ему грозит два года лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU