Уровень воды в Вятке достиг метровой отметки

СЕГОДНЯ 11:17 2019-04-17T11:28:02+03:00

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Половодье в самом разгаре: за сутки Вятка поднялась на 34 сантиметра и преодолела метровую отметку. Теперь уровень воды в реке составляет 101 сантиметр. Об этом сообщила пресс-служба администрации города Кирова.

- Несмотря на то что прирост воды в реке находится в сезонной норме, все соответствующие структуры города готовятся к любому сценарию развития половодья, - подчеркнули в пресс-службе. - Так, сегодня пройдет строевой смотр, в котором примут участие спасатели Кировского управления гражданской защиты населения и региональные специалисты Государственной инспекции по маломерным судам. Они будут проверять готовность техники, оборудования, экипировки и личного состава к осуществлению противопаводковых мероприятий.

Напомним, в этом году по прогнозам не должно произойти никакого ЧП, так как уровень паводка достигнет 410-510 см. Однако профилактические работы идут. Специалисты проверяют готовность мостовых сооружений и водопропускных труб к безаварийному пропуску талых вод. Кроме того, в городе создан материально-технический и финансовый резерв средств для ликвидации возможных ЧС и обеспечения населения, попавшего в трудную ситуацию во время паводка.

Также в Кирове уже подготовлены пункты временного размещения граждан на случай подтопления их домов.

ИСТОЧНИК KP.RU