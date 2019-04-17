В Кировской области больше недели разыскивают пропавшего пенсионера

СЕГОДНЯ 10:40 2019-04-17T11:34:21+03:00

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67-летний Геннадий Дубовцев пропал 9 апреля 2019 года. Около 11.00 его видели последний раз. С тех пор мужчина не выходит на связь и не появляется у знакомых. Геннадий Васильевич проживает в деревне Пыжа Кирово-Чепецкого района.

Мужчина ростом 175 сантиметров, худощавого телосложения, с короткими темно-русыми волосами. Когда его видели в последний раз, то он был одет в синие джинсы, коричневую куртку, резиновые сапоги, а на голове была черная шапка.

Если у вас есть какая-либо информация о пропавшем мужчине (где он находится, где вы его видели в последний раз или в каком направлении он шел), сообщите по телефонам: 8(800)700-54-52 или 02,112.

ИСТОЧНИК KP.RU