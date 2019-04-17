В Подосиновском районе из-за искры от котельной загорелось здание администрации

СЕГОДНЯ 10:22 2019-04-17T10:39:35+03:00

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В Подосиновском районе горело здание администрации. Пожар начался на чердаке около двух часов дня 16 апреля. Работники, увидев огонь, самостоятельно организовали эвакуацию. Часть сотрудников администрации осталась тушить пламя водой из ведер и огнетушителями. Об этом сообщил портал «Подосиновец-Инфо».

Пожар начался на чердаке. Работники заметили дым. Фото: podosinovets.info

По версии очевидцев, пожар начался из-за тлеющей искры, которую ветром принесло на чердак. Вблизи здания администрации стоит котельная, которую в последнее время топят только опилками, вот и разлетаются искры во все стороны да пламя иногда вылетает из трубы. К тому же во вторник в городе был сильный ветер. От искры и загорелись деревянные перекладины на чердаке.

Сотрудники самостоятельно эвакуировались из здания. Фото: podosinovets.info

- Огонь нанес минимальный ущерб: на крыше обгорела обрешетка площадью два квадратных метра, - пояснили «Комсомолке» в министерстве по чрезвычайным ситуациям. - Официальной причины возгорания пока нет. Специалисты устанавливают все обстоятельства произошедшего.

Так на местном портале отметили, что вчера пожарная сигнализация не сработала, хотя еще накануне была «ложная тревога». Специалисты в МЧС сообщили: сигнализация молчала, потому что огонь был на чердаке и дым на нижние этажи, где установлены дымовые датчики не опустился.

ИСТОЧНИК KP.RU