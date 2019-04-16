32 родителя Ленинского района заплатят штраф за плохое воспитание детей

СЕГОДНЯ 19:04 2019-04-16T19:17:47+03:00

Всего на заседании комиссии по делам несовершеннолетних рассмотрели 62 дела о проблемных семьях

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32 родителя из Ленинского района города Кирова должны заплатить штрафы за плохое воспитание своих детей. Данное решение было принято на плановом заседании районной комиссии по делам несовершеннолетних в территориальном управлении.

На заседании рассмотрели 62 персональных дела о неблагополучных и находящихся в социально опасном положении семьях.

- Административный штраф назначен 32 гражданам на общую сумму 23700 рублей, - пояснили в пресс-службе администрации города Кирова. - 23 родителя привлечены комиссией к административной ответственности за ненадлежащее исполнение обязанностей по содержанию, воспитанию, обучению, защите прав и интересов детей. Кроме того, на заседании было решено направить два дела в отношении несовершеннолетних от 16 до 18 лет в суд, чтобы он обязал подростков пройти диагностику и последующие профилактику, лечение от наркомании и социальную реабилитацию.

В заключении заседания всем семьям дали рекомендации, предложили различные выходы из сложившейся тяжелой ситуации, а также возможности мер социальной поддержки, помощи специалистов - психологов и детских наркологов.

ИСТОЧНИК KP.RU