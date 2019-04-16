32 родителя Ленинского района заплатят штраф за плохое воспитание детей
32 родителя из Ленинского района города Кирова должны заплатить штрафы за плохое воспитание своих детей. Данное решение было принято на плановом заседании районной комиссии по делам несовершеннолетних в территориальном управлении.
На заседании рассмотрели 62 персональных дела о неблагополучных и находящихся в социально опасном положении семьях.
- Административный штраф назначен 32 гражданам на общую сумму 23700 рублей, - пояснили в пресс-службе администрации города Кирова. - 23 родителя привлечены комиссией к административной ответственности за ненадлежащее исполнение обязанностей по содержанию, воспитанию, обучению, защите прав и интересов детей. Кроме того, на заседании было решено направить два дела в отношении несовершеннолетних от 16 до 18 лет в суд, чтобы он обязал подростков пройти диагностику и последующие профилактику, лечение от наркомании и социальную реабилитацию.
В заключении заседания всем семьям дали рекомендации, предложили различные выходы из сложившейся тяжелой ситуации, а также возможности мер социальной поддержки, помощи специалистов - психологов и детских наркологов.
ИСТОЧНИК KP.RU