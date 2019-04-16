В Кирове прошла репетиция парада к Дню Победы

СЕГОДНЯ 18:00 2019-04-16T18:12:20+03:00

На репетиции присутствовали несколько сотен человек в форме Фото: Евгений ДЕМИХОВ

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Несколько сотен человек в форме вышли сегодня, 16 апреля, на Театральную площадь для репетиции марша в честь 9 Мая. В общем строю было более десятка «коробок» (подразделений). Среди участников репетиции были военнослужащие, сотрудники полиции, спасатели, росгвардейцы, представители казачества и ученики кадетских классов.

Кстати, кировчанам предлагают сделать бесплатные штандарты для участия в шествии «Бессмертного полка». Тем, кто не может сделать их самостоятельно, помогут в некоторых отделениях многофункциональных центров. Заявки начали принимать с 15 апреля 2019 года. Для этого нужно всего лишь принести оригинал фотографии участника Великой Отечественной войны, документ, удостоверяющий личность, а также сообщить сотрудникам центра данные о герое.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kirov.kp.ru/video/embed/703586" frameborder="0"></iframe> МЧС, полиция, Росгвардия и кадеты вышли на Театральную площадь для репетиции марша.В Кирове состоялась репетиция парада в честь 9 МаяЕвгений ДЕМИХОВ

ИСТОЧНИК KP.RU