2019-04-16T18:12:20+03:00
Общество

В Кирове прошла репетиция парада к Дню Победы

Среди участников были сотрудники полиции, Росгвардии, МЧС и кадеты
Евгений ДЕМИХОВ
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На репетиции присутствовали несколько сотен человек в формеНа репетиции присутствовали несколько сотен человек в формеФото: Евгений ДЕМИХОВ
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Несколько сотен человек в форме вышли сегодня, 16 апреля, на Театральную площадь для репетиции марша в честь 9 Мая. В общем строю было более десятка «коробок» (подразделений). Среди участников репетиции были военнослужащие, сотрудники полиции, спасатели, росгвардейцы, представители казачества и ученики кадетских классов.

Кстати, кировчанам предлагают сделать бесплатные штандарты для участия в шествии «Бессмертного полка». Тем, кто не может сделать их самостоятельно, помогут в некоторых отделениях многофункциональных центров. Заявки начали принимать с 15 апреля 2019 года. Для этого нужно всего лишь принести оригинал фотографии участника Великой Отечественной войны, документ, удостоверяющий личность, а также сообщить сотрудникам центра данные о герое.

МЧС, полиция, Росгвардия и кадеты вышли на Театральную площадь для репетиции марша.В Кирове состоялась репетиция парада в честь 9 МаяЕвгений ДЕМИХОВ

ИСТОЧНИК KP.RU

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