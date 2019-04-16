2019-04-16T18:14:51+03:00
Происшествия

Проверка показала: дороги в Кирове находятся в неудовлетворительном состоянии

На проезжих частях обнаружили выбоины и просадки
Анна КРЮКОВА
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Специалисты проверили дороги в Ленинском районе. Фото: vk.com/auto_kirov_43Специалисты проверили дороги в Ленинском районе. Фото: vk.com/auto_kirov_43
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В апреле прокуратура Ленинского района совместно с ГИБДД по Кирову проверили, в каком состоянии находятся дороги на территории Ленинского района. Специалисты обнаружили на проезжих частях выбоины и просадки. Кроме того, на дорогах отсутствовала дорожная разметка.

- В неудовлетворительном состоянии находятся проезжие части на улицах Потребкооперации, Социалистической, 3-ем Опытном переулке, проезд к деревне Шустовы г. Кирова, - пояснили в прокуратуре Ленинского района. - Также не соответствуют нормам отдельные участки улиц Герцена, Молодой Гвардии, Калинина, Воровского, Щорса и другие.

Из-за такого состояния проезжих частей на вышеперечисленных улицах увеличивается вероятность возникновения ДТП, затрудняется проезд транспорта. Также это создает неудобство для пешеходов. Для того чтобы дороги в Ленинском районе привели в норму, прокуратура внесла администрации Кирова представление.

ИСТОЧНИК KP.RU

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