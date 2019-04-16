Проверка показала: дороги в Кирове находятся в неудовлетворительном состоянии
В апреле прокуратура Ленинского района совместно с ГИБДД по Кирову проверили, в каком состоянии находятся дороги на территории Ленинского района. Специалисты обнаружили на проезжих частях выбоины и просадки. Кроме того, на дорогах отсутствовала дорожная разметка.
- В неудовлетворительном состоянии находятся проезжие части на улицах Потребкооперации, Социалистической, 3-ем Опытном переулке, проезд к деревне Шустовы г. Кирова, - пояснили в прокуратуре Ленинского района. - Также не соответствуют нормам отдельные участки улиц Герцена, Молодой Гвардии, Калинина, Воровского, Щорса и другие.
Из-за такого состояния проезжих частей на вышеперечисленных улицах увеличивается вероятность возникновения ДТП, затрудняется проезд транспорта. Также это создает неудобство для пешеходов. Для того чтобы дороги в Ленинском районе привели в норму, прокуратура внесла администрации Кирова представление.
ИСТОЧНИК KP.RU