2019-04-16T17:13:07+03:00
Общество

Прокуратура Ленинского района нашла нарушения в оборудовании мусорных площадок

Администрации города направлено представление
Алена ЗАЙЦЕВА
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В Ленинском районе нашли нарушения в оборудовании мусорных площадокВ Ленинском районе нашли нарушения в оборудовании мусорных площадокФото: Олег УКЛАДОВ
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Прокуроры Ленинского района провели тотальную проверку мест, где оборудованы контейнерные площадки. Напомним, что с 1 января 2019 года в области дан старт так называемой «мусорной» реформе. С каждого жителя региона взимается плата за сбор, вывоз и утилизацию ТКО. Вывозом и утилизацией занимается АО «Куприт». А вот организовать сбор, то есть оборудовать площадки и установить контейнеры, - прерогатива муниципалитета. В соцсетях то тут, то там появляются фото стихийных свалок или переполненных контейнеров. С проблемой борются общими усилиями. Администрация реагирует быстро - за счет бюджета убирает стихийные свалки в городе. Однако при проверке все же были выявлены некоторые недочеты.

ТИПИЧНЫЕ НЕДОСТАТКИ

1. Ряд контейнерных площадок размещены на газонах в отсутствии твердого (бетонного, асфальтобетонного) основания.

2. По периметру бордюром, зелеными насаждениями и иными сооружениями, исключающими распространение отходов по ветру, не огорожены.

- Указанные нарушения способствуют возникновению стихийных свалок, свободному распространению мусора по ветру и животными, а также создают угрозу нарушения одного из конституционных прав граждан - права на благоприятную среду обитания, - комментируют в прокуратуре Ленинского района.

ГДЕ НАШЛИ НАРУШЕНИЯ

Не соответствуют установленным требованиям контейнерные площадки, размещенные по ул. Новой, в дер. Воронье, дер. Бобыли, дер. Шустовы, в районе дома № 2 по ул. Аэропорт, в дер. Катковы, в сл. Шики, в районе пересечения ул. Солнечной с 1-м Курским переулком и др.

ВАЖНО

С целью устранения выявленных нарушений и приведения контейнерных площадок в нормативное состояние прокуратурой в адрес администрации МО «Город Киров» внесено представление, которое в настоящее время находится на рассмотрении.

Устранение нарушений законодательства об обращении с твердыми коммунальными отходами находится на контроле прокуратуры района.

ИСТОЧНИК KP.RU

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