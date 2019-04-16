Киров попал в рейтинг городов с высокой аварийностью

СЕГОДНЯ 16:19 2019-04-16T17:09:40+03:00

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Киров разместился на 11 строчке рейтинга городов с высокой аварийностью. Его составила страховая компания «Согласие». Специалисты проанализировали сегмент страхования транспортных средств за 2018 год и соотнесли число убытков от ДТП и число полисов у страхователей.

В итоге в лидерах оказался город Томск. Там частота убытков составила 50,7%. Далее в списке разместились Южно-Сахалинск, Москва, Чебоксары и Санкт-Петербург. В Кирове частота убытков достигла 38,6%.

В числе городов с низкой аварийностью оказались Астрахань, Ставрополь, Псков, Сургут и Липецк. Они разместились с 46 по 50 строчку рейтинга.

Напомним, что за 2018 год в Кировской области произошло 1887 ДТП. Основная причина аварий - неудовлетворительное состояние дорог. В ДТП погибло 137 человек, еще 2302 были ранены.

ИСТОЧНИК KP.RU