Звезда шоу «Голос» и «Главная роль» Александр Панайотов выступит в Кирове

СЕГОДНЯ 15:20 2019-04-16T15:20:13+03:00

Изменить размер текста: A A

20 апреля исполнитель хитов «Зачем тебе я», «Я тебе не верю», «Лунная мелодия» в дуэте с Ларисой Долиной, «Балалайка» в дуэте с Алексеем Чумаковым – Александр Панайотов дает сольный концерт в Кирове. Зрителям он представит сольный концерт «Чувствовать тебя». И уже на следующий день певец выступает в Государственном Кремлевском Дворце на «Юбилейном концерте Марины Девятовой».

Концерт не зря так и называется «Чувствовать тебя». Александр Панайотов из тех артистов, кто чувствует зрителя, чувствует, что он поет. Искренность его выступления настолько заражает, что впечатления остаются надолго.

- Искренность и энергетика, которыми Александр делится с публикой – не просто непередаваемый шквал эмоций, это работа огромной команды профессионалов, создающих идеальное шоу, наполненное визуальными спец-эффектами, живым звуком, при участии самых лучших музыкантов страны, - говорится на официальном сайте певца. - Программа концерта очень разнообразна: артист исполняет треки из предыдущих альбомов, так полюбившихся поклонникам; самые рейтинговые композиции, ставшие народными после проекта «Голос», а также премьеры новых синглов. Сильнейший вокал, необычайный артистизм, оригинальность и многообразие образов, создаваемых этим исполнителем, сопровождают каждое его выступление и с восторгом принимаются публикой. Голос этого молодого, но уже покорившего многие высоты певца считается одним из лучших поп-голосов России. Его имя – это знак качественной музыки. Каждый его концерт – великолепное сочетание вокальных и инструментальных импровизаций, сопровождаемое завораживающими визуальными спец-эффектами и создающее неизгладимое впечатление на зрителя. Ему и его голосу подвластно все! Любое музыкальное произведение превращается в удивительный перфоманс в безупречном исполнении! Невозможно быть настолько органичным на сцене, настолько любимым зрителем и настолько вокально-неповторимым! Ощущение волшебства остается в сердце каждого зрителя, побывавшего на концерте, вне зависимости от местоположения на карте и языка исполнения!

КСТАТИ

Александр Панайотов – на данный момент – участник шоу «Главная роль» на Первом канале. Суть проекта в том, что звезды перевоплощаются в героев легендарных и всеми любимых советских фильмов. Панайотов был в образе Медведя (к/ф «Обыкновенное чудо»), Пети-дедушки (к/ф «Сказка о потерянном времени»), Ипполита (к/ф «Ирония судьбы, или С легким паром!»), Алеши (к/ф «Формула любви»), Кирпича (к/ф «Место встречи изменить нельзя»).

СПРАВКА «КП»

Александр Панайотов — певец с уникальным голосом, мастер вокальной импровизации, талантливый композитор и музыкант, финалист проекта «Народный артист-1», финалист, серебряный призер пятого сезона шоу «Голос». Музыкальное направление – pop, soul, jazz, funk, R’n’B, lounge, dance.

ВАЖНО

Концерт Александра Панайотова состоится 20 апреля в 18.00 часов в ДК «Родина».

ИСТОЧНИК KP.RU