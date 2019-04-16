Для шествия в «Бессмертном полку» кировчанам сделают бесплатные фотографии

СЕГОДНЯ 14:12 2019-04-16T14:12:49+03:00

Городская администрация считает, что в Бессмертном полку может принять участие каждый. Фото: admkirov.ru

В горадминистрации считают, что на парад должен прийти каждый желающий

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Празднование Дня Победы пройдет на Театральной площади 9 мая с 10 часов утра. В этот день состоится торжественный парад и митинг, а после - кировчанам предлагают поучаствовать в шествии Бессмертного полка.

- Для желающих не должно возникнуть никаких ограничений, - пояснили в администрации города Кирова. - В строю с портретом своего героя может пройти любой человек.

Специально для этого в помощь кировчанам распахнули свои двери МФЦ. В них любой сможет принести фотографию участника Великой Отечественной войны. Сотрудники центров помогут изготовить штандарты. Нужно только предоставить им документ, удостоверяющий личность, оригинал фотографии, а также сведения об участника войны: годы жизни, ФИО и звание.

Штандарты можно сделать по следующим адресам: ул. Карла Маркса, 54, ул. Захватаева, 21 а, ул. Калинина, 2, ул. Упита, 13, уп. Лянгасово ул. Ленина, 10, Нововятский район ул. Советская, 12. Также кировчане могут прийти на шествие и с штандартами, сделанными самостоятельно.

ИСТОЧНИК KP.RU