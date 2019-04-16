2019-04-16T13:36:04+03:00
Происшествия

За кражу из сумки сотрудницы столовой кировчанку отправят на год в колонию

Она уже не раз была уличена в подобных преступлениях
Евгений ДЕМИХОВ
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Женщина стащила из сумки сотрудницы столовой 20 тысяч рублейЖенщина стащила из сумки сотрудницы столовой 20 тысяч рублейФото: Олег РУКАВИЦЫН
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67-летняя женщина три месяца пробыла на свободе, после чего снова совершила правонарушение. Она была в столовой крупного кировского предприятия на Октябрьском проспекте, 2, когда решила забрать чужое.

- Женщина проникла в подсобное помещение и похитила деньги из сумки сотрудницы заведения общепита, - сообщили в прокуратуре Октябрьского района города Кирова. - Краденое она потратила на собственные нужды.

Кировчанку обвинили в присвоении чужого имущества и осудили по статье «Кража». За 20 тысяч рублей, взятых из сумки, она отправится в колонию общего режима на год.

ИСТОЧНИК KP.RU

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