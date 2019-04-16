2019-04-16T14:06:20+03:00
Происшествия

За сутки уровень воды в Вятке увеличился на полметра

Прирост реки на 67 сантиметров от нулевого поста находится в норме
Елизавета Захарова
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Уровень прироста реки Вятки остается пока в норме. Фото: admkirov.ruУровень прироста реки Вятки остается пока в норме. Фото: admkirov.ru
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В Кирове с началом весеннего паводка река Вятка начала активно «расти». Так, за выходные уровень воды в реке увеличился на 44 сантиметра, а за понедельник - на 50. Об этом сообщили в администрации города Кирова.

- На данный момент уровень воды в реке составляет +67 сантиметров от нулевого поста, - подчеркнули в горадминистрации. - Специалисты отмечают, что такой рост воды остается в пределах сезонной нормы. Согласно прогнозам, в этом году во время весеннего половодья уровень воды в Вятке составит 410-510 сантиметров. Эти показатели - средние. Пик паводка, ориентировочно, придется на первую декаду мая.

Отметим также, что минимальный уровень реки на данный период составил -70 сантиметров в 2014 году, максимальный уровень - прирост на 347 сантиметров в 2008 году.

ИСТОЧНИК KP.RU

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