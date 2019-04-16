2019-04-16T14:04:54+03:00
Недвижимость

Кировчане могут оплатить мартовские квитанции за воду до 28 апреля

Это действительно только для тех абонентов, которые перевели свои счета в РКЦ
Елизавета Захарова
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Кировчане, которые перевели свои расчетные счета в РКЦ, смогут оплатить мартовские квитанции до 28 апреля. Фото: ООО «РКЦ-Киров»Кировчане, которые перевели свои расчетные счета в РКЦ, смогут оплатить мартовские квитанции до 28 апреля. Фото: ООО «РКЦ-Киров»
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Расчетно-консультационный центр продлил кировчанам срок оплаты квитанций за водоснабжение и водоотведение. Однако данная «акция» действует лишь для тех абонентов, которые в феврале перевели свои счета из «ЭнергосбыТ Плюс» в РКЦ. Об этом сообщила пресс-служба центра.

Такое решение было принято в связи с тем, что при переходе от одной компании к другой, в квитанциях за февраль возникли недочеты. Абонентам, которые обратились в РКЦ, сделали перерасчет.

- В настоящее время специалисты «РКС-Киров» совместно с сотрудниками РКЦ проводят работу для предотвращения возникновения подобной ситуации при выставлении квитанций за март 2019 года, - пояснили в центре. - В связи с этим квитанция за март будет выставлена до 18 апреля 2019 года. Прием оплаты по этой квитанции будет продлен до 28 апреля включительно. Если абоненты оплатят счет до 28 апреля, им не будет начислена пеня. У ветеранов труда, инвалидов и многодетных малообеспеченных семей льготы сохранятся.

Также в компании отмечают, что по всем вопросам, которые возникли с начислением платы за водоснабжение и водоотведение, необходимо обращаться в офис обслуживания клиентов ООО «РКЦ» по адресам: ул. Московская, 32; ул. Конева, 7/6; микрорайон Радужный, ул. Индустриальная, 2.

ИСТОЧНИК KP.RU

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