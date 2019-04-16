2019-04-16T12:17:38+03:00
Общество

В Кирове несколько десятков домов останутся на сутки без холодной воды

Подачу временно прекратят из-за подключения нового дома к коммунальным системам
Евгений ДЕМИХОВ
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Кировчанам советуют сделать запасыКировчанам советуют сделать запасыФото: Мария ЛЕНЦ
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17 апреля в Кирове часть зданий останется без холодного водоснабжения. Их отключат из-за ввода в эксплуатацию водопровода в новостройке на улице Ленина, 170.

- Работы начнутся в 9 часов утра, - сообщают в Кировских коммунальных системах. - Специалисты подрядной организации планируют завершить подключение через сутки - к 9 часам утра 18 апреля.

Сутки в следующих домах не будет холодной воды:

ул. Ленина - 178, 178аА, 176, 176а, 176в, 174, 172б, 170, 168, 166, 166а, 164, 164/2, 162, 162а, 160, 158а, 156, 152, 150, 148, 146, 140, 138, 136а, 136б, 134/1, 134/2, 134/3, 134/4, 132, 130, 126;

ул. Блюхера - 12, 12/1, 10, 8а, 8б, 8в, 4Аа, 4е;

ул. Верхосунская - 21;

ул. Хлыновская - 16, 12б, 9а, 6, 3а;

ул. Милицейская - 16, 16в.

Жителям этих домов советуют сделать необходимые запасы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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