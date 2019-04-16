Кировчане смогут понаблюдать за сильным звездопадом
Метеорный поток Лириды можно будет увидеть с 16 по 25 апреля. Это природное явление происходит каждый год. Звездопад виден практически всю ночь.
- В наших широтах созвездие Лиры (из него летят метеоры) практически не заходит за горизонт, - уточняют кировские астрономы-любители. - Смотреть нужно в восточном направлении. В 2019 году складываются довольно хорошие условия для наблюдений.
Смотреть на звездопад можно будет невооруженным взглядом. Успешным наблюдениям поспособствуют только темное небо и открытый горизонт.
Кстати, один из самых эффектных звездопадов, ближайших к нашему времени, произошел в 1985 году. Тогда на небе наблюдалось порядка 200 метеоров в час. Тогда как в среднем пролетает около 20.
ИСТОЧНИК KP.RU