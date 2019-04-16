Кировчане смогут понаблюдать за сильным звездопадом

СЕГОДНЯ 11:54 2019-04-16T12:15:48+03:00

Наблюдать за метеорным потоком можно будет невооруженным взглядом Фото: Михаил ФРОЛОВ

Для этого природа создаст все условия

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Метеорный поток Лириды можно будет увидеть с 16 по 25 апреля. Это природное явление происходит каждый год. Звездопад виден практически всю ночь.

- В наших широтах созвездие Лиры (из него летят метеоры) практически не заходит за горизонт, - уточняют кировские астрономы-любители. - Смотреть нужно в восточном направлении. В 2019 году складываются довольно хорошие условия для наблюдений.

Смотреть на звездопад можно будет невооруженным взглядом. Успешным наблюдениям поспособствуют только темное небо и открытый горизонт.

Кстати, один из самых эффектных звездопадов, ближайших к нашему времени, произошел в 1985 году. Тогда на небе наблюдалось порядка 200 метеоров в час. Тогда как в среднем пролетает около 20.

ИСТОЧНИК KP.RU