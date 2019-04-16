В Советске мужчина вылил кастрюлю кипятка на свою экс-супругу

СЕГОДНЯ 11:27 2019-04-16T12:20:46+03:00

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В Советске 43-летний мужчина во время ссоры со своей бывшей женой вылил на нее кастрюлю с кипящей водой. ЧП произошло 29 января 2019 года. Об этом сообщила областная прокуратура.

Экс-супруги сидели на кухне в квартире в доме № 74 по улице Октябрьской. Женщина сидела в кресле, мужчина стоял. Сначала пара разговаривала, но между ними неожиданно возникла ссора. Тогда бывший муж схватил стоящую на плите кастрюлю с кипящей водой и вылил ее на супругу. Женщина получила ожоги рук, ног, тела. Следователи диагноз медиков квалифицировали как легкий вред здоровью.

Во время расследования уголовного дела мужчина свою вину признал. С учетом смягчающих обстоятельств жителя Советска судили по п. «в» ч. 2 ст. 115 УК РФ «Умышленное причинение легкого вреда здоровью» и приговорили к четырем месяцам исправительных работ с удержанием 5% зарплаты.

Приговор суда не вступил в законную силу.

ИСТОЧНИК KP.RU