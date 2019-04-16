В Кирове задержали виновника смертельного ДТП на Комсомольской в 2009 году

СЕГОДНЯ 11:08 2019-04-16T12:19:18+03:00

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Виновника смертельного ДТП на улице Комсомольской в 2009 году в очередной раз задержали. На этот раз молодой человек попался инспекторам ДПС в селе Красном 11 апреля. Нарушитель находился за рулем Range Rover. Об этом сообщили в сюжете «Первого городского канала».

Как выяснили сотрудники ГИБДД, у кировчанина не было водительских прав. Кроме того, оказалось, что молодой человек находится в розыске из-за драки. По словам самого нарушителя, он сломал кому-то челюсть.

Напомним, что 10 мая 2009 года кировчанин спровоцировал на улице Комсомольской страшное ДТП. Ночью на тот момент еще 13-летний подросток находился за рулем автомобиля своей матери. Он не пропустил проходящих по пешеходному переходу молодых людей. Последующая экспертиза установила, что подросток ехал со скоростью более 60 км/ч. В итоге двое из пострадавших получили серьезные травмы. Одного человека спасти не удалось.

ИСТОЧНИК KP.RU