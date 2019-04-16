2019-04-16T12:14:39+03:00
Происшествия

В Кирове резко похолодает из-за мощного Скандинавского антициклона

В регионе ожидается северный порывистый ветер
Евгений ДЕМИХОВ
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В ближайшие сутки в Кировской области могут пройти кратковременные дожди и снегопадыВ ближайшие сутки в Кировской области могут пройти кратковременные дожди и снегопадыФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
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В ночь с 15 на 16 апреля в регион придут аномальные морозы. Температура воздуха в это время суток опустится до -10 градусов. Мощный арктический антициклон пройдет по России. Кировская область окажется на его периферии, однако это не поможет избежать резкого похолодания.

- Главным погодным событием недели станет мощное арктическое вторжение 16-17 апреля, - сообщают кировские метеорологи-любители. - Начиная с 18 апреля температура воздуха будет возвращаться к норме, но неделя все равно ожидается холоднее обычного на 2-3 градуса.

Сегодня днем антициклон начнет свое движение через наш регион, что приведет к заметному похолоданию. Он принесет в Кировскую область кратковременные дожди и мокрый снег. В некоторых районах ожидается порывистый ветер до 14-16 м/с.

В среду, 16 апреля, ночные холода будут медленно отступать. Столбик термометра покажет в этот день +2...+7 градусов. Однако эффективная температура (ощущаемая) будет ниже фактической на 5-10 градусов.

Оставшуюся часть недели в регионе будет преобладать сухая погода. А температура воздуха будет возвращаться к норме.

ИСТОЧНИК KP.RU

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