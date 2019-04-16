В Вятских Полянах у предпринимателя нашли 15 кг опасного мяса

СЕГОДНЯ 10:30 2019-04-16T11:19:01+03:00

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15 килограммов опасного мяса птицы обнаружили у предпринимателя из Вятских Полян. Продукцию изъяли.

- На товаре отсутствовала маркировка, а также на нее не было ветеринарных сопроводительных документов, - сообщили в Россельхознадзоре по Кировской области. - В отношении предпринимателя возбуждено административное производство. Вся продукция признана некачественной и опасной в ветеринарно-санитарном отношении, изъята из оборота и помещена на ответственное хранение.

С персоналом предприятия провели профилактическую беседу о требованиях ветеринарного законодательства. Кроме того, суд постановил оштрафовать ИП. Он заплатит три тысячи рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU