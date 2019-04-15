2019-04-15T17:54:08+03:00
Происшествия

Депутата кировской городской думы Никулина отпустили под домашний арест

Дмитрий Георгиевич проходит по делу «Электронного проездного»
Елизавета Захарова
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Дмитрий Никулин скрывался от следствия в Грузии. Фото: gordeev-deputat.livejournal.comДмитрий Никулин скрывался от следствия в Грузии. Фото: gordeev-deputat.livejournal.com
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Экс-депутат городской думы Дмитрий Никулин, проходящий подозреваемым по делу «Электронного проездного» освобожден из следственного изолятора. Как сообщили в следственном комитете России по Кировской области, во время следствия Дмитрий Георгиевич будет находиться под домашним арестом.

Напомним, что на прошлой неделе экс-депутат в надежде на «на честный и справедливый суд» записал видео-обращение к кировчанам и всем тем, кто следит за развитием уголовного дела о хищении.

В своем видеообращении мужчина сообщил, что вынужден был уехать из родного города. Однако он чувствует ответственность перед местными жителями, которые дважды его избирали. Сейчас депутат находится на «этапе осознания грехов и переосмысления пути».

ИСТОЧНИК KP.RU

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