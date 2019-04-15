1887 аварий произошло в Кировской области из-за плохих дорог

СЕГОДНЯ 17:05 2019-04-15T17:05:56+03:00

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Межрегиональный общественный центр «За безопасность российских дорог» подвел итоги исследования магистралей во всех регионах России, где население превышает миллион человек. На днях на их сайте опубликовали рейтинг областей по безопасности проезжей части. К сожалению, (хотя это и очевидно) Кировская область не вошла в «зеленую зону» (удовлетворительной дорожной безопасности).

Отметим, что рейтинг составлялся на основе статистических данных УГИБДД России. Учитывали несколько показателей: количество ДТП из-за плохих дорог, число раненных и погибших в таких авариях, протяженность автодорог и размер автопарка.

Кировская область находится на границе желтой и красной зон, занимая 30 из 50 строчек рейтинга.

В «желтую зону» входят регионы с недостаточной безопасность. В этом блоке индекс безопасности колеблется от 1,5 до 2 баллов. У Кировской области он равен 1,99. Всего за 2018 год в регионе произошло 1887 ДТП из-за неудовлетворительного состояния дорог. В этих авариях погибло 137 человек, 2302 были ранены.

Вся протяженность кировских дорог равна 24 152 километрам, а на тысячу людей приходится 382 машины. Стоит отметить, что за год в нашем регионе состояние дорог ухудшилось. Так по рейтингу за 2017 год аварийность из-за плохих дорог выросла на 147%! За позапрошлый год таких ДТП произошло всего 763.

Стоит отметить, что самые безопасные дороги в Томской области. Этот регион три года подряд занимает лидирующую позиции. Как отметили в Центре, в Томской области «забыли» про ямочный ремонт дорог, там введен девятиуровневый контроль качества. И ежегодно из облбюджета выделяется 500 миллионов рубле на ремонт дорог.

ИСТОЧНИК KP.RU