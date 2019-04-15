В Кирове горит жилой дом со столовой и «секс-шопом»

СЕГОДНЯ 16:20 2019-04-15T16:27:59+03:00

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В понедельник, 15 апреля, в центре Кирова загорелось двухэтажное здание. Возгорание в доме на улице Маклина, 37 произошло около 15.00. Сейчас на месте ЧП работают спасатели. Видео горящего дома появилось в группе «КУ43».

В здании располагаются жилые квартиры, столовая, «секс-шоп»и офис страховой компании. Неподалеку от дома находятся Вятская сельскохозяйственная академия и школа №37. Информации о причинах пожара и пострадавших пока нет.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="404" height="720" src="https://www.kirov.kp.ru/video/embed/703314" frameborder="0"></iframe> В центре Кирове горит «секс-шоп».Видео: vk.com/ky43_ubezhishe! другой источник

Напомним, что за выходные в Кировской области произошло 19 пожаров. В огне погиб один человек и еще четверо пострадали.

ИСТОЧНИК KP.RU