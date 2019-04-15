В Кирове горит жилой дом со столовой и «секс-шопом»
В понедельник, 15 апреля, в центре Кирова загорелось двухэтажное здание. Возгорание в доме на улице Маклина, 37 произошло около 15.00. Сейчас на месте ЧП работают спасатели. Видео горящего дома появилось в группе «КУ43».
В здании располагаются жилые квартиры, столовая, «секс-шоп»и офис страховой компании. Неподалеку от дома находятся Вятская сельскохозяйственная академия и школа №37. Информации о причинах пожара и пострадавших пока нет.
В центре Кирове горит «секс-шоп».Видео: vk.com/ky43_ubezhishe! другой источник
Напомним, что за выходные в Кировской области произошло 19 пожаров. В огне погиб один человек и еще четверо пострадали.
ИСТОЧНИК KP.RU