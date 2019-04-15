2019-04-15T16:27:59+03:00
Происшествия

В Кирове горит жилой дом со столовой и «секс-шопом»

На месте ЧП работают пожарные
Анна КРЮКОВА
Поделиться:
Комментарии: comments1
Причины пожара пока не сообщаются. Фото: vk.com/ky43_ubezhisheПричины пожара пока не сообщаются. Фото: vk.com/ky43_ubezhishe
Изменить размер текста:

В понедельник, 15 апреля, в центре Кирова загорелось двухэтажное здание. Возгорание в доме на улице Маклина, 37 произошло около 15.00. Сейчас на месте ЧП работают спасатели. Видео горящего дома появилось в группе «КУ43».

В здании располагаются жилые квартиры, столовая, «секс-шоп»и офис страховой компании. Неподалеку от дома находятся Вятская сельскохозяйственная академия и школа №37. Информации о причинах пожара и пострадавших пока нет.

В центре Кирове горит «секс-шоп».Видео: vk.com/ky43_ubezhishe! другой источник

Напомним, что за выходные в Кировской области произошло 19 пожаров. В огне погиб один человек и еще четверо пострадали.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Депутата кировской городской думы Никулина отпустили под домашний арест
1887 аварий произошло в Кировской области из-за плохих дорог
Елена Ковалева: «Люди не должны годами ходить по кругу со своими проблемами»
Кировские подземные переходы оборудуют системами водоотведения
В Кировском офисе мужчина несколько раз воткнул нож в своего приятеля
Несложные дефекты: кировские дороги отремонтируют еще раз
На дорогах станет меньше песка: В Кирове стартует влажная уборка улиц
Массовое ДТП под Гирсово: водителя, виновного в смерти беременной женщины, отправят на принудительные работы
Погода в Кирове: резкие перепады температур и небольшой снегопад
«Наследие и подлинность»: московский историк снял о Нолинске короткометражный фильм
19 пожаров за выходные: в Кировской области в огне погиб один человек, пострадали четверо
Весеннее половодье: вода в Вятке начала подниматься
«Ростелеком» приглашает на семейный IT-марафон 2019