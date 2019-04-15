Елена Ковалева: «Люди не должны годами ходить по кругу со своими проблемами»

СЕГОДНЯ 15:06 2019-04-15T15:29:25+03:00

Изменить размер текста: A A

Елена Ковалева, глава города Кирова, вновь встретилась с избирателями и не только выслушала их обращения, но и дала советы, как действовать и обещала помочь. В основном все вопросы касались сферы ЖКХ.

Так, кировская многодетная мать просила помочь приватизировать земельный участок в Дороничах, где они проживают с семьей.

- Для этого в первую очередь необходимо подать соответствующее заявление, - пояснила Елена Васильевна. - На данный момент в очереди на бесплатное получение земли состоит 820 многодетных семей. Если подать заявление сейчас, то участок выделят не раньше, чем через полтора года.

Жители обсудили с мэром наболевшие вопросы. Фото: duma.mo-kirov.ru

Также на аудиенцию с мэром города пришли и жители дома №16 на улице Ключевой. Их дом, 1982 года постройки, восстановлен после пожара. Однако крыша протекает, фасад здания рушится, есть проблемы с канализацией, отоплением нижних этажей, а подвальные балки сгнили. Но жильцам никто не дает точного ответа: они получают лишь отписки.

- Люди не должны годами ходить по кругу, - подчеркнула Елена Ковалева. - Вместе с Ленинской УК нужно комплексно обследовать дом, зафиксировать все дефекты и проинформировать жителей, что и в какие сроки будет устранено. В том случае, если возможно провести работы в рамках текущего содержания общего имущества, управляющей компании будут поставлены его сроки. Если текущим ремонтом не обойтись и требуется капитальный, есть алгоритм действий выхода на региональный фонд.

А вот, жители дома №9 в 3-ем Опытном переулке который год живут в аварийном доме. Зданию 60 лет, в нем всего четыре квартиры. Жильцы просто не в состоянии собрать деньги на оплату работы межведомственной комиссии, которая может признать помещения непригодными для проживания.

- В этом доме три квартиры - муниципальные, - заметила Елена Васильевна. - А это значит, что вопрос о финансировании экспертиз должен решаться за счет бюджета.

ИСТОЧНИК KP.RU