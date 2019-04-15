Кировские подземные переходы оборудуют системами водоотведения
Проблема подтопления возникает каждую весну. Ежегодно в подземных переходах образуются «бассейны», через которые практически невозможно ходить. Сити-менеджер Илья Шульгин распорядился исправить ситуацию.
- Поручено управлению дорожной и парковой инфраструктуры совместно с ГДМС провести обследование подземных переходов, - пояснили в администрации города Кирова. - Специалисты должны выяснить причину подтопления и разработать комплекс конкретных мер по водоотведению.
Кстати, переходы, в которых жители обнаружили огромные лужи, уже высушили. Из них выкачивали воду. Тогда кировчане жаловались, что по переходу невозможно ходить.
ИСТОЧНИК KP.RU