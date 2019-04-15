Кировские подземные переходы оборудуют системами водоотведения

СЕГОДНЯ 14:09 2019-04-15T16:07:56+03:00

Неделю назад в переходе на улице Воровского ходить можно было только так. Фото: vk.com/skonstantinovich95

Для начала выяснят, почему не работают ливневки

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Проблема подтопления возникает каждую весну. Ежегодно в подземных переходах образуются «бассейны», через которые практически невозможно ходить. Сити-менеджер Илья Шульгин распорядился исправить ситуацию.

- Поручено управлению дорожной и парковой инфраструктуры совместно с ГДМС провести обследование подземных переходов, - пояснили в администрации города Кирова. - Специалисты должны выяснить причину подтопления и разработать комплекс конкретных мер по водоотведению.

Кстати, переходы, в которых жители обнаружили огромные лужи, уже высушили. Из них выкачивали воду. Тогда кировчане жаловались, что по переходу невозможно ходить.

ИСТОЧНИК KP.RU