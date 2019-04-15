В Кировском офисе мужчина несколько раз воткнул нож в своего приятеля

СЕГОДНЯ 14:06 2019-04-15T16:15:06+03:00

В Кировском офисе мужчина едва не убил своего приятеля. Фото: СУ СКР по Кировской облатси

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В Кирове 28-летний мужчина едва не убил своего приятеля во время ссоры. Подозреваемый несколько раз ударил товарища ножом по лицу, шее и телу. ЧП произошло средь бела дня в офисе, где работал потерпевший. Об этом сообщили в следкоме.

Как выяснило следствие, 9 апреля 2019 года, подозреваемый пришел в офисный центр на улице Калинина, где работал его знакомый. Приятели вышли в коридор поговорить, но неожиданно между ними вспыхнула ссора. В порыве гнева подозреваемый взял нож и несколько раз ударил им по голове, шее и лицу своего друга. Поняв, что произошло, преступник сбежал с места преступления, а пострадавший был на скорой отправлен в больницу.

По данному факту правоохранительные органы возбудили в отношении беглеца уголовное дело по ч. 3 ст. 30 «Покушение на преступление» и ч. 1 ст. 105 УК РФ «Умышленное причинение смерти другому человеку».

12 апреля подозреваемый был задержан и заключен под стражу. Во время обыска в его квартире оперативники нашли орудие преступления - нож. Расследование уголовного дела продолжается: выясняются мотивы и причины преступления.

ИСТОЧНИК KP.RU