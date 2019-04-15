2019-04-15T14:09:42+03:00
Общество

Несложные дефекты: кировские дороги отремонтируют еще раз

Замена верхнего слоя не исправит ситуацию с ямами и трещинами на асфальте
Евгений ДЕМИХОВ
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Большая часть кировских дорог после ремонта находится в хорошем состоянии. Фото: Администрация города КироваБольшая часть кировских дорог после ремонта находится в хорошем состоянии. Фото: Администрация города Кирова
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Дорожники проверили качество ремонта городских улиц. На некоторых участках, сделанных в 2017-2018 годах, уже появились трещины и небольшие разрушения асфальта.

- На сегодня проведено обследование порядка 100 дорог, - сообщили в администрации города Кирова. - На этой неделе экспертная группа завершит работу, по итогам которой будет сформирован список замечаний. Все претензии мы направим подрядным организациям для проведения гарантийного ремонта.

Четыре года со дня ремонта, по контракту, подрядчики обязаны за свой счет устранять все дефекты, возникающие на дорогах.

Кстати, в Управлении дорожной и парковой инфраструктуры считают, что эти разрушения незначительны. Однако в ведомстве уверены, что все трещины появились из-за того, что недостаточно просто поменять верхний слой дороги - нужно менять ее основание. Множество дорог Кирова требуют капитального ремонта.

ИСТОЧНИК KP.RU

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