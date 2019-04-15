На дорогах станет меньше песка: В Кирове стартует влажная уборка улиц

СЕГОДНЯ 13:13 2019-04-15T13:13:56+03:00

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Во вторник, 16 апреля, подрядчики приступят к влажной уборке улиц. Все дороги в Кирове будут подметать и мыть. Также начнется покос и уборка газонов. Для этого технику оснастят специальным «летним» оборудованием. Об этом сообщил гендиректор АО «Гордормостстрой» Леонид Лобов.

Жители уже с нетерпением ждут влажную уборку и жалуются на пыль и песок, которые разносятся по улицам ветром.

- В соцсетях появились жалобы жителей на пыль при уборке улиц, - отметили в администрации Кирова. - Причина тому - скопившаяся в прилотковой части дорог грязь и остатки песко-соляной смеси.

Кроме того, в мэрии города отметили, что сейчас в Кирове ведется разработка нового регламента по содержанию дорог в зимний и летний период. В нем будут указаны все требования к проводимым работам. Также запланировано обновление парка техники, чтобы подрядчики смогли внедрить современные методы уборки.

ИСТОЧНИК KP.RU