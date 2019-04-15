Погода в Кирове: резкие перепады температур и небольшой снегопад

СЕГОДНЯ 11:53 2019-04-15T12:10:23+03:00

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Поделившись очередной порцией тепла и солнца, весна начинает «капризничать». Сегодня, 15 апреля, днем ожидается небольшой дождь, а также похолодание до -1 градуса. Согласно прогнозам, выпадение осадков будет длиться вплоть до ночи, а то и дольше. В темное время суток станет еще холоднее. Столбик термометра опустится до отметки -5 градусов.

Во вторник, 16 апреля, морось не прекратится. Дождь будет идти, по прогнозу сервиса «Яндекс.Погода», до обеда. Днем ненадолго появится солнце. Вечером также ожидается переменная облачность, а вот ночью небо полностью прояснится. Из-за этого произойдет резкое падение температуры. В Кирове похолодает до -12 градусов. Кроме того, в этот день порывы ветра будут достигать 15 м/с.

Среда, 17 апреля, станет самым солнечным днем за неделю. На протяжении суток на небе не ожидается ни одной тучки. Солнце, конечно, успеет прогреть воздух за это время, но несильно. Весь день температура воздуха будет держаться на уровне -5...-4 градусов, к вечеру снова похолодает до -8 градусов.

Четверг, 18 апреля, порадует кировчан легким потеплением. Днем, в лучшем случае, температура воздуха на улице поднимется до нуля градусов, а к ночи опустится до -4 градусов. Небо в этот день будет пасмурным, однако осадков не ожидается.

В пятницу, 19 апреля, температура начнет постепенно подниматься. В этот день воздух прогреется до +1 градуса. Однако по-прежнему солнце будут заслонять тучи. Возможны небольшие дожди.

В выходные кировчан ожидает относительно теплая погода. Пик температур придется на обед воскресенья. Воздух прогреется до +6 градусов. К сожалению, весь день будет пасмурно.

ИСТОЧНИК KP.RU