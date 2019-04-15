2019-04-15T12:07:57+03:00
Общество

«Наследие и подлинность»: московский историк снял о Нолинске короткометражный фильм

Автор проекта «Архитектурные излишества» Павел Гнилорыбов рассказал об истории уездного городка и его знаменитых личностях
Елизавета Захарова
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Павел Гнилорыбов в марте побывал в Нолинске и снял о нем фильм. Фото: скриншот с видеоПавел Гнилорыбов в марте побывал в Нолинске и снял о нем фильм. Фото: скриншот с видео
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Павел Гнилорыбов, историк, публицист и создатель проекта «Моспешком» и «Архитектурные излишества», опубликовал короткометражный фильм, рассказывающий и показывающий красоту вятского уездного города Нолинска.

Нолинск Вятская глубинка.Архитектурные излишества продолжают выкладывать зарисовки из вятской глубинки. Город Нолинск расположен в 140 километрах от Кирова. Сейчас здесь меньше 10 тысяч жителей, но богатство здешних купцов перед революцией позволяло строить дома с великолепной отделкой. При этом Нолинск старается следить за своими особняками.

- Нолинск - совершенно небольшой городок, но он выделяется на фоне других малых поселений России, - начал свое повествование Павел. - Во-первых, здесь чудесная уездная архитектура, потому что Нолинск получил статус уездного города в 1780 году. Во-вторых, Нолинск до сих пор знаменит своими брендами, которые возникли еще до революции. Здесь около 150 лет выпускается пряник. Здесь производили лимонад, который в XIX веке назывался газированным квасом. В-третьих, это богатство позволяло заказывать невероятного качества архитектуру.

В видео Павел рассказывает и о значимых, именитых жителях городка. Это, например, династия купцов Небогатиковых, которые торговали табаком, имели свои пароходы с неевропейскими названиями и которые были предками министра иностранных дел Советского Союза Вячеслава Молотова. Также историк рассказал и о советском актере, прославившемся по каноничной песне «Крутится, вертится шар голубой», Борисе Чиркове.

Напомним, что Павел Гнилорыбов приезжал с экспедицией в Киров в начале марта. Он не только изучил областной центр, но и заглянул в районы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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