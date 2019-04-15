2019-04-15T11:52:22+03:00
Происшествия

19 пожаров за выходные: в Кировской области в огне погиб один человек, пострадали четверо

Основная причина возгораний - неосторожность при обращении с огнем
Елизавета Захарова
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Также сотрудники МЧС пять раз тушили горящую сухую траву. Фото: ГУ МЧС России по Кировской областиТакже сотрудники МЧС пять раз тушили горящую сухую траву. Фото: ГУ МЧС России по Кировской области
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В Кировской области за выходные, 13 и 14 апреля, произошло 19 пожаров. Один человек погиб, четверо пострадали и получили сильные ожоги.

Так, в воскресенье, в 23.54, в Лузе загорелась одна из четырех квартир в одноэтажном доме. В помещении прогорел пол, закоптились стены. Приехавшие спасатели в квартире нашли тело мужчины. Это был хозяин квартиры. 34-летний мужчина умер от отравления угарным газом. По предварительной версии, кировчанин, будучи пьяным, курил в помещении. От непотушенной сигареты комната воспламенилась.

А в ночь с субботы на воскресенье, в 03.53, в поселке городского типа Нижнеивкино, на улице Заречной, загорелась квартира. В результате пожара закоптились стены и обгорел мусор около печи. От огня пострадала целая семья. В областную травмбольницу привезли 49-летнего мужчину, брата хозяйки квартиры, с острым дымовым бронхитом. 46-летнего мужчину с ожогами I-III степени лица, шеи и кистей рук, а также женщину 43 лет с ожогом ног и острым дымовым бронхитом.

Предполагаемая причина пожара - неосторожность во время курения.

В 14.00 того же дня в Кирове в одном из многоэтажных домов на улице Володарского загорелась квартира. В результате обгорела потолочная плитка, линолеум и вещи. Хозяина квартиры госпитализировали: мужчина получил термический ожог I и II степени на лице, руках и ногах. Причиной пожара стала неосторожность при приготовлении пищи.

ИСТОЧНИК KP.RU

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