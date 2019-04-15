Весеннее половодье: вода в Вятке начала подниматься

СЕГОДНЯ 10:13 2019-04-15T11:44:24+03:00

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За сутки уровень реки поднялся на 17 сантиметров. 15 апреля вода в Вятке «вышла в плюс». Теперь она выше нулевого поста (среднегодовое значение).

- За последние двое суток вода прибыла на 44 сантиметра, - сообщили в администрации города Кирова. - Согласно прогнозным данным, в период весеннего половодья 2019 года уровень воды в Вятке составит 410-510 сантиметров от нулевого поста.

В городе продолжают готовиться к весеннему подтоплению. Так, в Вересниках начали делать наплавные тротуары. До 24 апреля планируется очистить выгребные ямы, а также вывезти твердые и жидкие бытовые отходы из тех микрорайонов Кирова, которые подтопляются весной. Кроме того, в скором времени в Вересниках, КМДК, Красном Химике и Дымково пройдут собрания местных жителей. На них вместе с представителями администрации города будут обсуждаться все волнующие вопросы по половодью.

Кстати, кировчане уже сделали первые фотографии ледохода на Вятке.

ИСТОЧНИК KP.RU