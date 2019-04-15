2019-04-15T09:28:19+03:00
Происшествия

В кировском баре работник автомойки сломал незнакомцу нос и палец

Мужчины подрались за честь дамы
Елизавета Захарова
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Осужденный сам пришел в полицию с поличнымОсужденный сам пришел в полицию с поличнымФото: Светлана МАКОВЕЕВА
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В одном из кировских баров двое мужчин подрались из-за женщины. Пьяный работник автомойки оскорбил незнакомку, а ее спутник встал на защиту. Словесная перепалка переросла в драку с серьезными последствиями. Об этом сообщила прокуратура Первомайского района.

Разборка произошла еще в марте. Уже под утро подсудимый, который всю ночь отдыхал в кафе, проходя мимо барной стойки, сделал обидное замечание незнакомой женщине. Но кировчанка была не одна - за нее заступился приятель. Мужчины начали выяснять отношения сначала на словах, а после - на кулаках на улице. Работник автомойки начал бить своего противника по лицу и телу, отчего потерпевший упал на дорогу. Но и на этом обидчик не остановился: он раз ударил лежащего кулаком по голове и трижды коленями по телу. Удары были сильными и точными: у потерпевшего был сломан нос, палец и разорваны сухожилия. В больнице полученные повреждения классифицировали как травмы средней тяжести.

После содеянного мужчина пришел в полицию с повинной, полностью признал свою вину и принес извинения потерпевшему. Учитывая эти смягчающие обстоятельства и то, что у него есть малолетний ребенок, суд приговорил его к 460 часам обязательных работ.

Приговор суда вступил в законную силу.

ИСТОЧНИК KP.RU

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