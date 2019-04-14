В Кирове в районе аэропорта Победилово горела частная баня

СЕГОДНЯ 14:47 2019-04-14T14:55:36+03:00

Изменить размер текста: A A

Сегодня в Кирове около часа дня в районе аэропорта Победилово загорелась частная баня в одном из садоводческих товариществах. Огонь охватил всю деревянную постройку, пламя поднялось на несколько метров вверх. Об этом на своей странице сообщил кировский юрист Ярослав Михайлов.

Есть ли пострадавшие пока не известно. Фото: Ярослав МИХАЙЛОВ

По его словам на место происшествия приехало три пожарных расчета и карета скорой помощи. Однако, сведений о пострадавших пока нет. На сайте Министерства по чрезвычайным ситуациям официальную информацию о данном пожаре еще не опубликовали.

На место происшествия приехало три машины пожарных. Фото: Ярослав МИХАЙЛОВ

Баня сгорела дотла.Фотографии с пепелища юрист опубликовал на странице и добавил, что по словам местных жителей, баню сегодня топил сам хозяин.

Баня сгорела дотла. Фото: Ярослав МИХАЙЛОВ

Как говорят местные, сегодня баню топил сам хозяин. Фото: Ярослав МИХАЙЛОВ

ИСТОЧНИК KP.RU