В Слободском дебошир ударил сотрудницу краеведческого музея по лицу
В Слободском сотрудники Росгвардии задержали дебошира в Краеведческом музее. Происшествие произошло около полудня 11 апреля. Об этом сообщили пресс-служба ведомства.
Как сообщили силовикам сотрудница музея, мужчина, придя в учреждение, сразу же начал вести себя агрессивно, ругаться матом. Когда же женщина сделала ему замечание, то дебошир подошел и ударил ее по лицу. После этого потерпевшая немедля нажала на кнопку «тревоги» и вызвала Вневедомственную охрану.
Прибывшие сотрудники Росгвардии задержали дебошира. Им оказался 50-летний местный житель. Для дальнейшего разбирательства его доставили в районный отдел полиции.
ИСТОЧНИК KP.RU