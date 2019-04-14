В Слободском дебошир ударил сотрудницу краеведческого музея по лицу

СЕГОДНЯ 14:21 2019-04-14T14:21:13+03:00

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В Слободском сотрудники Росгвардии задержали дебошира в Краеведческом музее. Происшествие произошло около полудня 11 апреля. Об этом сообщили пресс-служба ведомства.

Как сообщили силовикам сотрудница музея, мужчина, придя в учреждение, сразу же начал вести себя агрессивно, ругаться матом. Когда же женщина сделала ему замечание, то дебошир подошел и ударил ее по лицу. После этого потерпевшая немедля нажала на кнопку «тревоги» и вызвала Вневедомственную охрану.

Прибывшие сотрудники Росгвардии задержали дебошира. Им оказался 50-летний местный житель. Для дальнейшего разбирательства его доставили в районный отдел полиции.

ИСТОЧНИК KP.RU