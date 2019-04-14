«Умный и безопасный город»: в Кирове появится единый ситуационный центр

СЕГОДНЯ 13:02 2019-04-14T13:02:31+03:00

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В администрации города Кирова предложили создать единый ситуационный центр, который объединит в себе функции двух программ «Безопасный» и «Умный город».

- «Умный город» позволит нам создать единую информационную систему сбора и передачи данных, в которую будут включены вопросы безопасности, функционирования общественного транспорта, сферы ЖКХ, - отметил сити-менеджер Илья Шульгин. - В этот единый центр также может поступать информация с камер видеонаблюдения, установленных в учреждениях образования, культуры.

Отметим, что на данный момент в Кирове работает 131 камера видеонаблюдения в парках, скверах и зонах отдыха, 32 станционарных комплекса видеофиксации нарушений правил дорожно движения «Одиссей», 17 передвижных комплекса «Арена» и всего один - автоматического контроля правил парковки «Паркон»

Ситуационный центр может быть создан на базе Единой дежурно-диспетчерской службы или Управления дорожной и парковой инфраструктуры. Кроме того на совещании министр информационных технологий Юрий Палюх предложил рассмотреть создание единой системы, которая действовала бы на территории всего региона. В дальнейшем разработкой объединения проектов займется рабочая группа программы «Умный город».

ИСТОЧНИК KP.RU