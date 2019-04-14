2019-04-14T12:01:09+03:00
Происшествия

В Омутнинске бронированная инкассаторская машина весом в тонну переехала пенсионерку

Женщина попала в «слепую зону», когда автомобиль сдавал назад
Елизавета Захарова
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ЧП произошло днем на пешеходной зоне у дома №29 по улице Юных Пионеров. Фото: vk.com/obovsemomutninskЧП произошло днем на пешеходной зоне у дома №29 по улице Юных Пионеров. Фото: vk.com/obovsemomutninsk
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В Омутнинске инкассаторская машина сбила пенсионерку. 88-летняя женщина оказалась под колесами бронированной машины. От полученных травм местная жительница скончалась на месте. Об этом написали в группе «Обо всем Омутнинск».

Фотографию опубликовали в группе «Обо всем Омутнинск». Фото: vk.com/obovsemomutninsk

Фотографию опубликовали в группе «Обо всем Омутнинск». Фото: vk.com/obovsemomutninsk

ДТП произошло 13 апреля в 15.23 на улице Юных Пионеров, напротив дома №29. Как сообщили в пресс-службе УГИБДД России по Кировской области, 30-летний водитель машины инкассации, которая весит около 800 килограммов, сдавая назад, не заметил прохожего и наехал на него.

По факту ДТП проводится проверка, уточняются причины и обстоятельства аварии.

ИСТОЧНИК KP.RU

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