2019-04-14T10:45:59+03:00
Происшествия

В кировских гаражах наркоманы искали наркотики в сугробах

Сотрудники Росгвардии за двое суток в одном районе поймали двух молодых людей, ищущих закладки
Елизавета Захарова
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Сотрудники Росгвардии во время ночного патрулирования города задержали наркомана с найденной в сугробе дозой. Фото: Вневедомственная охрана РосгвардииСотрудники Росгвардии во время ночного патрулирования города задержали наркомана с найденной в сугробе дозой. Фото: Вневедомственная охрана Росгвардии
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В Кирове еще двух наркоманов, задержали сотрудники Росгвардии. Молодые люди купили наркотики в интернете и пришли искать их в гаражный кооператив в один из районов города. Об этом сообщила пресс-служба Вневедомственной охраны Росгвардии.

Первое задержание произошло 10 апреля около 23.00. Патрульная машина заехала в гаражный бокс для проверки соблюдения правопорядка. Рядом с одним из гаражей силовики увидели молодого мужчину, который что-то искал, периодически поглядывая в телефон. Кировчанин увидел машину Росгвардии только после успешного завершения поисков. Мужчина сразу же заскочил в припаркованный рядом автомобиль, где его дожидались два друга. На вопрос гвардейцев есть ли у приятелей запрещенные вещества, они ответили отрицательно. Однако через открытую дверцу автомобиля силовики увидели на полу машины пакетик с желтым порошком неизвестного происхождения.

Троих приятелей доставили в отделение полиции, где установили, что «наркоискателем» был уже ранее судимый 26-летний неработающий кировчанин. Наркотики он купил для себя.

На следующий же день Росгвардия задержала еще одного покупателя наркотиков в том же районе. Около двух часов ночи молодой человек копался в сугробе. Изъятое в обоих случаях неизвестное вещество отправлено на экспертизу.

ИСТОЧНИК KP.RU

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