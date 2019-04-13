Вблизи Лянгасово иномарка слетела в кювет

СЕГОДНЯ 14:40 2019-04-13T14:40:55+03:00

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Сегодня около двух часов дня черное авто съехало с дороги. Судя по фотографиям, машина ушла в занос и ее выбросило в кювет. Как сообщают очевидцы в группе «КУ-43», ДТП произошло на повороте на Лянгасово. Что стало с водителем черной иномарки - неизвестно.

Кстати, недавно в Кирове неизвестный водитель сбил пешехода, а потом врезался в здание. От удара потрескалось стекло в окне магазина, находящегося на первом этаже дома. После аварии водитель скрылся. Неизвестного нарушителя правил до сих пор продолжают разыскивать.

ИСТОЧНИК KP.RU