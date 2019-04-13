2019-04-13T12:19:36+03:00
Общество

Замурованные в подвале: кировчане обвиняют УК в жестоком обращении с животными

Жители хотят обратиться в полицию и жилищную инспекцию
Евгений ДЕМИХОВ
Поделиться:
Сейчас часть кошек находится за решеткой, а другая - на улице. Фото: vk.com/id180102554Сейчас часть кошек находится за решеткой, а другая - на улице. Фото: vk.com/id180102554
Изменить размер текста:

Конфликт между защитниками животных и управляющей компанией, кажется, не разрешится. Рабочие УК в очередной раз заварили решетки на окне в подвал на улице Лепсе, 48, где проживает несколько бездомных кошек.

Кировчане решили действовать более радикальными методами, чем раньше. Они начали собирать подписи для обращения в жилинспекцию и полицию. Неравнодушные граждане хотят написать заявление на управляющую компанию о жестоком обращении с животными.

В прошлый раз жители разгибали прутья а решетке. Фото: vk.com/zlo43

В прошлый раз жители разгибали прутья а решетке. Фото: vk.com/zlo43

Некоторые из жителей Кирова предлагают действовать, как в прошлый раз: самостоятельно проделать в решетке отверстие для кошек. Многие кировчане сочувствуют животным - ведь часть из них осталась за решеткой. Фактически, у бездомных животных отобрали последнее убежище.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Кировчане на интеллектуальной игре собрали деньги в помощь бездомным животным
Сплошные проверки: в субботу госавтоинспекция будет патрулировать Нововятский район
Пасхальные яйца из соломки, папье-маше из макарон: осужденные из Кировской области приняли участие в творческом конкурсе
В Кирове открыли мемориальную доску кировскому космонавту Александру Сереброву
В попытке украсть холодильник грабители избили супругов чайником и телевизором
Владимир Быков: «Кировчане стали чаще жаловаться на недостаток «часов тишины»
Чепчанку, истязавшую свою четырехлетнюю дочь, лишили родительских прав и приговорили к трем годам колонии
Главный онколог страны рассказал, как женщинам диагностировать рак на ранней стадии
Погода в Кирове на выходные: пасмурная рабочая неделя сменится солнечным воскресеньем
В Кирове неделю ищут девушку с татуировкой на лице
В Кирове нашли 2,3 тонны зараженных цитрусовых