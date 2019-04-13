Замурованные в подвале: кировчане обвиняют УК в жестоком обращении с животными
Конфликт между защитниками животных и управляющей компанией, кажется, не разрешится. Рабочие УК в очередной раз заварили решетки на окне в подвал на улице Лепсе, 48, где проживает несколько бездомных кошек.
Кировчане решили действовать более радикальными методами, чем раньше. Они начали собирать подписи для обращения в жилинспекцию и полицию. Неравнодушные граждане хотят написать заявление на управляющую компанию о жестоком обращении с животными.
В прошлый раз жители разгибали прутья а решетке. Фото: vk.com/zlo43
Некоторые из жителей Кирова предлагают действовать, как в прошлый раз: самостоятельно проделать в решетке отверстие для кошек. Многие кировчане сочувствуют животным - ведь часть из них осталась за решеткой. Фактически, у бездомных животных отобрали последнее убежище.
ИСТОЧНИК KP.RU