Замурованные в подвале: кировчане обвиняют УК в жестоком обращении с животными

СЕГОДНЯ 12:15 2019-04-13T12:19:36+03:00

Сейчас часть кошек находится за решеткой, а другая - на улице. Фото: vk.com/id180102554

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Конфликт между защитниками животных и управляющей компанией, кажется, не разрешится. Рабочие УК в очередной раз заварили решетки на окне в подвал на улице Лепсе, 48, где проживает несколько бездомных кошек.

Кировчане решили действовать более радикальными методами, чем раньше. Они начали собирать подписи для обращения в жилинспекцию и полицию. Неравнодушные граждане хотят написать заявление на управляющую компанию о жестоком обращении с животными.

В прошлый раз жители разгибали прутья а решетке. Фото: vk.com/zlo43

Некоторые из жителей Кирова предлагают действовать, как в прошлый раз: самостоятельно проделать в решетке отверстие для кошек. Многие кировчане сочувствуют животным - ведь часть из них осталась за решеткой. Фактически, у бездомных животных отобрали последнее убежище.

ИСТОЧНИК KP.RU