2019-04-13T11:40:35+03:00
Общество

Кировчане на интеллектуальной игре собрали деньги в помощь бездомным животным

На помощь кошкам пойдет почти 20 тысяч рублей
Евгений ДЕМИХОВ
Поделиться:
Все участники получили большое удовольствие от игры. Фото: vk.com/azbuki43Все участники получили большое удовольствие от игры. Фото: vk.com/azbuki43
Изменить размер текста:

Интеллектуальная игра, прошедшая 9 апреля, объединила не только любителей пошевелить мозгами, но и желающих помочь бездомным животным.

- Мы доказали, что, отдыхая, можно делать добрые дела, - поделились впечатлениями организаторы игры «АзБУКИ». - Призерами стали «#но_это_не_точно» и «Пойдем выйдем!» сыгравшие «Аукцион» просто великолепно. Ну, а чемпионы игры - «Добрый доктор» на последнем вопросе рискнули и не прогадали!

Во время игры участники могли пожертвовать на помощь бездомным кошкам, которые находятся под курацией волонтера из общественной организации защиты животных «Дари Добро» Елены Волокомурловой. Она поблагодарила организаторов за то, что благодаря игре волонтеры смогли погасить часть долгов перед ветеринарной клиникой. На лечение и помощь животным было собрано порядка 18,2 тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Кировчане смогут увидеть предметы времен Великой Отечественной войны, найденные на раскопках сотрудниками УФСИН
Вблизи Лянгасово иномарка слетела в кювет
Замурованные в подвале: кировчане обвиняют УК в жестоком обращении с животными
Сплошные проверки: в субботу госавтоинспекция будет патрулировать Нововятский район
Пасхальные яйца из соломки, папье-маше из макарон: осужденные из Кировской области приняли участие в творческом конкурсе
В Кирове открыли мемориальную доску кировскому космонавту Александру Сереброву
В попытке украсть холодильник грабители избили супругов чайником и телевизором
Владимир Быков: «Кировчане стали чаще жаловаться на недостаток «часов тишины»
Чепчанку, истязавшую свою четырехлетнюю дочь, лишили родительских прав и приговорили к трем годам колонии
Главный онколог страны рассказал, как женщинам диагностировать рак на ранней стадии
Погода в Кирове на выходные: пасмурная рабочая неделя сменится солнечным воскресеньем
В Кирове неделю ищут девушку с татуировкой на лице
В Кирове нашли 2,3 тонны зараженных цитрусовых