Кировчане на интеллектуальной игре собрали деньги в помощь бездомным животным

СЕГОДНЯ 11:40 2019-04-13T11:40:35+03:00

На помощь кошкам пойдет почти 20 тысяч рублей

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Интеллектуальная игра, прошедшая 9 апреля, объединила не только любителей пошевелить мозгами, но и желающих помочь бездомным животным.

- Мы доказали, что, отдыхая, можно делать добрые дела, - поделились впечатлениями организаторы игры «АзБУКИ». - Призерами стали «#но_это_не_точно» и «Пойдем выйдем!» сыгравшие «Аукцион» просто великолепно. Ну, а чемпионы игры - «Добрый доктор» на последнем вопросе рискнули и не прогадали!

Во время игры участники могли пожертвовать на помощь бездомным кошкам, которые находятся под курацией волонтера из общественной организации защиты животных «Дари Добро» Елены Волокомурловой. Она поблагодарила организаторов за то, что благодаря игре волонтеры смогли погасить часть долгов перед ветеринарной клиникой. На лечение и помощь животным было собрано порядка 18,2 тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU