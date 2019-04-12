Сплошные проверки: в субботу госавтоинспекция будет патрулировать Нововятский район

СЕГОДНЯ 19:23 2019-04-12T19:23:33+03:00

Водителей будут проверять на наличие алкоголя в крови

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В Кирове вновь пройдут сплошные проверки водителей Сотрудники ГИБДД будут проверять автолюбителей на состояние алкогольного опьянения. Так, в субботу, 13 апреля силовики будут патрулировать Нововятский район.

- Профилактическое мероприятие предполагает остановку всех транспортных средств на заранее выбранных участках дорог в Кирове, - пояснили в УГИБДД России по Кировской области. - Не останутся без внимания автоинспекторов въезды и выезды из областного центра, места массового пребывания кировчан и пригородные зоны. Безусловно, в рейды выйдут представители добровольных народных дружин и активисты «Ночного Патруля».

Также, в понедельник, 15 апреля под пристальным вниманием инспекторов дорожного внимание будут водители Ленинского района.

Напомним, что за «пьяное» управление транспортом водителя могут лишить прав на два года или обязать выплатить штраф в размере 30 тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU