Сплошные проверки: в субботу госавтоинспекция будет патрулировать Нововятский район
В Кирове вновь пройдут сплошные проверки водителей Сотрудники ГИБДД будут проверять автолюбителей на состояние алкогольного опьянения. Так, в субботу, 13 апреля силовики будут патрулировать Нововятский район.
- Профилактическое мероприятие предполагает остановку всех транспортных средств на заранее выбранных участках дорог в Кирове, - пояснили в УГИБДД России по Кировской области. - Не останутся без внимания автоинспекторов въезды и выезды из областного центра, места массового пребывания кировчан и пригородные зоны. Безусловно, в рейды выйдут представители добровольных народных дружин и активисты «Ночного Патруля».
Также, в понедельник, 15 апреля под пристальным вниманием инспекторов дорожного внимание будут водители Ленинского района.
Напомним, что за «пьяное» управление транспортом водителя могут лишить прав на два года или обязать выплатить штраф в размере 30 тысяч рублей.
ИСТОЧНИК KP.RU